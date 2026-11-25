(ANSA) - TORINO, 25 NOV - 'Umano Non Umano: l'importanza di sbagliare': è il tema della terza edizione del DisFestival a Torino, manifestazione promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà, Cpd, che invita a disattivare i pregiudizi sulla disabilità e che dal 28 novembre all'8 dicembre propone tredici eventi per un percorso dedicato all'inclusione sociale e aperto alla cittadinanza. Anticipato dalla campagna provocatoria 'Lo so, è grave!', il festival ha quest'anno alcune novità come DisFestival Off per allargarsi a Pianezza, Chieri, Verbania e Roma. Per la giornata inaugurale, col Talk dell'Agenda della Disabilità alle Ogr, è annunciata come co-conduttrice la scrittrice e attivista Marina Cuollo, premiata l'anno scorso col Premio Speciale per l'Attivismo. In mattinata una tavola rotonda dedicata al progetto 'Costruiamo Ponti', ma anche talk, dibattiti, dialoghi e momenti di intrattenimento con ospiti come il comico Federico Basso o il creator digitale Henry Scorner. Il 30 novembre il Museo Regionale di Scienze naturali a Torino ospiterà la quarta edizione del premio Paolo Osiride Ferrero, con tre sezioni: premio giornalistico, premio speciale per l'attivismo e premio Agenda della Disabilità. Fra gli eventi centrali del festival la celebrazione, il 3 dicembre al Pala Gianni Adri, della Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, 'Nessuno è fuori gioco. Diretta streaming sul canale ResponsAbilmente dell'ANSA per il Talk dell'Agenda della Disabilità, la premiazione del premio Paolo Osiride Ferrero e 'Nessuno è Fuori Gioco'. "Noi vogliamo e dobbiamo esserci - dice il presidente di Cpd, Maurizio Montagnese - perché i diritti vanno difesi ogni giorno, perché basta un niente per tornare indietro. E in un mondo ideale Cpd non dovrebbe esistere". "Il DisFestival aumenta, la creatività non ci manca, crescono i partner - conclude il direttore di Cpd Gianni Ferrero -, siamo qua perché lanciamo il cuore oltre l'ostacolo e perché, sapendo che tutti possiamo dare qualcosa, capiamo che insieme possiamo essere grandi professionisti". (ANSA).