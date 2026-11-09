(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Si è conclusa dopo quattordici giorni l'occupazione del Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Gli studenti, dopo avere ripulito le aule, come hanno riferito, hanno lasciato la struttura e si sono mossi in corteo verso il rettorato, tra via Po e via Verdi, dove sono ora in presidio. All'interno è in programma una seduta straordinaria del Senato accademico. La mobilitazione proseguirà nel pomeriggio a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, dove alle 18 è prevista un'assemblea dal titolo "Occupiamoci di Palazzo Nuovo", seguita alle 20 da una festa. Nei giorni scorsi, durante un'assemblea al Campus Einaudi, gli studenti avevano annunciato l'intenzione di estendere l'occupazione ad altri poli universitari. (ANSA).