(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Un detenuto del carcere Lorusso e Cotugno di Torino è evaso nel tardo pomeriggio di oggi dopo una seduta di dialisi all'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese. A renderlo noto è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Il detenuto di origini marocchine di 35 anni era stato accompagnato al nosocomio per sottoporsi alla dialisi. Al termine, secondo la prima ricostruzione, ha aggredito gli agenti di scorta con calci e pugni ed è corso via facendo perdere le tracce. "Un episodio grave che conferma una situazione che non può più essere sottovalutata" dicono dall'Osapp. Il sindacato denuncia che sono circa 30 detenuti al giorno ad uscire dal carcere per visite e accompagnamenti, "una situazione indecente e pericolosissima. La sicurezza degli operatori della Polizia penitenziaria e dei cittadini deve essere una priorità" aggiungono dal sindacato. "È ormai pacifico che sia necessario un intervento del prefetto: servono misure adeguate per affrontare una situazione che sta diventando sempre più pericolosa" dicono, chiedendo anche al ministro Nordio "un intervento con urgenza su quanto di grave sta accadendo nel carcere di Torino perché non possono essere gli agenti a pagare per questo disastro", concludono. (ANSA).