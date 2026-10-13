(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Ready, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone Lgbtqia+ e nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. La Città, che svolge anche il ruolo di segreteria nazionale della rete, accoglierà rappresentanti di amministrazioni e istituzioni provenienti da tutta Italia, anche in vista dell'EuroPride 2027, di cui il capoluogo piemontese sarà città ospitante. Tra gli appuntamenti, un convegno il 23 ottobre alle 14.30 a Palazzo Madama sul cammino dei diritti in Italia e in Europa. Dopo il saluto del sindaco Stefano Lo Russo, interverranno Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival, Patrick Orth, presidente della European Pride Organisers Association, Monica Cirinnà, già senatrice della Repubblica, Marilena Grassadonia, coordinatrice delle politiche Lgbtqia+ di Roma Capitale, e Alessandro Battaglia, presidente del Comitato EuroPride 2027. Le conclusioni saranno affidate all'assessore ai Diritti della Città di Torino, Jacopo Rosatelli. L'assemblea annuale della rete si terrà invece a Palazzo Civico. La seconda giornata, sempre a Palazzo Madama, sarà dedicata anche a temi come il percorso verso EuroPride 2027, e il rapporto tra intelligenza artificiale e inclusività. "In una fase in cui conquiste che sembravano consolidate vengono talvolta messe in discussione - sottolinea Rosatelli - rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e società civile è ancora più necessario. Torino è orgogliosa di ospitare questo appuntamento e di accompagnare, anche attraverso il percorso verso EuroPride 2027, la costruzione di comunità più inclusive e libere da ogni discriminazione". (ANSA).