(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Le urla con lo slogan nazista 'sieg Heil', è il tentativo di entrare in albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani, molti della Comunità romana. E' successo a Sofia. "I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla 'Sieg Heil!' di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi", ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. (ANSA).