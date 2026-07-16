(ANSA) - TRIESTE, 16 LUG - Il biologo computazionale Michael Skinnider, docente all' Università di Princeton (Usa), ha vinto l'edizione 2026 del premio Ictp-Ibm Brahmagupta per l'Intelligenza Artificiale, destinato a giovani ricercatori e attribuito dall'Ictp- Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, con il supporto di Ibm. La premiazione si terrà il 23 luglio all'ICTP, nell'ambito della conferenza su machine learning "Incertezza e robustezza dei modelli di deep learning per la scienza". Il riconoscimento - intitolato al matematico e astronomo indiano Brahmagupta - è stato assegnato a Skinnider per aver aperto la strada all'applicazione dell'IA alla ricerca biomedica e per aver sviluppato metodi di IA innovativi, che rivelano processi chimici finora sconosciuti, accelerano la scoperta di metaboliti, fanno progredire le neuroscienze. Skinnider avvalendosi anche della sua formazione di medico, dirige un programma di ricerca che utilizza IA per identificare i metaboliti, sostanze del nostro organismo prodotte da processi metabolici, e scoprire in che modo influenzano la salute umana. Ha conseguito la laurea in medicina e il dottorato di ricerca all'Università della British Columbia, a Vancouver (Canada). La sua ricerca si colloca alla frontiera del machine learning applicato a problemi di biologia, chimica e medicina, con un interesse particolare per la scoperta di nuove molecole. "Grazie alla eccezionale creatività scientifica, alla visione interdisciplinare e a un curriculum di tutto rispetto per innovazione, Skinnider ha dimostrato come l'IA possa ampliare le frontiere della conoscenza scientifica e accelerarne l'applicazione a beneficio della società", ha detto Marc Mézard, prof. alla Bocconi e presidente della commissione di selezione. "Siamo orgogliosi - dice Alessandro Curioni, IBM Fellow, vicepresidente IBM per Europa e Africa e direttore IBM Research Zurigo - di sostenere una nuova generazione di scienziati che stanno ridefinendo i fondamenti matematici della ricerca, traducendoli in progressi significativi per la società". (ANSA).