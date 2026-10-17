(ANSA) - VICENZA, 17 OTT - Un discendente di Casa Savoia e uno degli Asburgo si sono incontrati a Schio, nel Vicentino, oltre un secolo dopo che le due dinastie si erano trovate su fronti opposti nella Prima guerra mondiale. Per il Comune, è il primo faccia a faccia tra due appartenenti alle rispettive case dalla Prima guerra mondiale. L'incontro è avvenuto ieri in municipio, e ha avuto per protagonisti Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re d'Italia Umberto II, e Markus Emanuel Salvator d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e pronipote dell'imperatore Francesco Giuseppe e della principessa Sissi. Ad accoglierli la sindaca di Schio Cristina Marigo insieme all'assessore alla cultura Marco Gianesini, con i rappresentanti dell'associazione Forte Maso. Per Emanuele Filiberto era la prima visita in città, mentre l'arciduca c'era già stato. L'incontro ha preceduto la presentazione, al teatro civico, del libro di Emanuele Filiberto "La Regina di Maggio - Gli ultimi giorni della Corona e i ricordi sulla fine della Monarchia". L'appuntamento rientra nel progetto "Forte Maso 2026 - Le nuove generazioni a confronto", che nel weekend riunisce in Veneto i discendenti delle case Savoia e Asburgo-Lorena e dei comandanti che combatterono su fronti opposti nel Pasubio. Non per celebrare le dinastie o proporre riletture delle responsabilità storiche, precisano gli organizzatori, ma per offrire una riflessione sul significato della memoria e sulla possibilità di superare le divisioni ereditate dal passato. (ANSA).