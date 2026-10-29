(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Tre storie al giorno per guardare l'attualità da prospettive inedite, cogliere i dettagli che rischiano di sfuggire e lasciarsi interrogare da ciò che accade nel mondo, vicino e lontano. Da lunedì 2 novembre, Radio InBlu2000 ospiterà ogni mattina Marco Girardo, direttore di Avvenire, con 'Sassolini', un nuovo appuntamento quotidiano all'interno di 'Buongiorno InBlu2000', la fascia di informazione e approfondimento curata e condotta da Chiara Placenti, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 sull'emittente della Cei. Alle 7.30, il dialogo tra Placenti e Girardo porterà all'attenzione degli ascoltatori tre storie, fatti, personaggi, luoghi ed esperienze selezionati a partire dall'attualità, per andare oltre i temi più battuti e il rumore di fondo della cronaca. Un'occasione per leggere la realtà con cura e originalità, scoprire prospettive meno consuete e aprire nuove domande su ciò che accade intorno a noi. Dalle 8.30, ogni giorno, 'Sassolini' sarà disponibile anche in podcast su Avvenire.it, su Play2000, la piattaforma di Tv2000 e InBlu2000, e sulle principali piattaforme streaming per proseguire l'ascolto anche oltre la diretta radiofonica. 'L'obiettivo - dicono Girardo e il direttore di Tv2000 e InBlu2000 Vincenzo Morgante - è esplorare l'attualità fuori dai soliti binari e oltre il brusio che spesso accompagna la sua lettura, per portare all'attenzione del pubblico fatti, temi e voci capaci di suscitare domande di senso e offrire nuove chiavi di lettura della realtà. La radio e il podcast consentono di dare a questo percorso una dimensione nuova, raggiungendo un pubblico più ampio e favorendo uno scambio con chi ci ascolta, al mattino ma non solo'. ''Sassolini' nasce dalla volontà di mettere in comune competenze, sensibilità e linguaggi, nella convinzione che la collaborazione tra informazione radiofonica e giornalismo possa rappresentare un servizio prezioso per il pubblico. Un'occasione - concludono Girardo e Morgante - per costruire nuovi legami di attenzione e fiducia, accompagnando gli ascoltatori nella comprensione di un mondo sempre più complesso'. (ANSA).