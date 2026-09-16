(ANSA) - PRISTINA, 16 SET - A Pristina una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione Ue in Kosovo, Eulex, che favorì l'estradizione degli Hashim Thaci e degli altri capi Uck oggi condannati all'Aja, e alcuni manifestanti hanno tentato di prendere d'assalto l'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti antisommossa. Diversi manifestanti hanno tentato di scavalcare la recinzione con sopra filo spinato dell'edificio dell'Eulex per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. La sede, secondo fonti informate sul posto, è stata evacuata dal personale. La folla grida "Uck! Uck!" ed è composta in gran parte da giovani con magliette nere dell'Uck, bandiere albanesi e bandiere nere con lo slogan "La libertà ha un nome". (ANSA).