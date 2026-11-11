(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - "Già nei giorni scorsi la Polizia Postale ci aveva allertato sul rischio di poter ricevere mail minatorie, che potevano rappresentare un 'falso allarme', per cui sia noi che altri colleghi abbiamo deciso di temporeggiare su indicazione delle Forze dell'ordine, dopo averle prontamente allertate una volta ricevuta la mail, e non abbiamo fatto uscire i ragazzi". Lo ha detto Daniela Novelli, dirigente dell'Istituto 'Domenico Savio', spiegando le ragioni che l'hanno spinta a non evacuare la scuola, dopo la ricezione della mail. "Immediatamente abbiamo chiamato in Questura - ha ribadito - dove ci sono state date indicazioni chiare sull'evitare di spargere panico e di attendere. E' evidente che il nostro centralino è stato tempestato di telefonate da parte di tanti genitori che volevano essere tranquillizzati, ma in diversi hanno preferito venire a prendere i figli". (ANSA).