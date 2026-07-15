(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza hanno sventato una truffa perpetrata ai danni di una persona che si era vista sottrarre oltre 17mila euro. La vittima aveva ricevuto un messaggio sul cellulare, apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito, con cui si chiedeva l'autorizzazione al pagamento di oltre 2.500 euro. Il messaggio invitava il destinatario, se non avesse effettuato l'operazione, a contattare il servizio clienti. L'uomo, chiamato il numero indicato, veniva messo in contatto con un sedicente carabiniere. Facendo leva sull'urgenza della situazione e utilizzando la tecnica dello spoofing, i truffatori hanno indotto la vittima a disporre un bonifico istantaneo di oltre 17.000 euro verso un conto indicato. Grazie alla tempestiva denuncia ricevuta, è stato richiesto il blocco del conto destinatario delle somme e il successivo sequestro delle stesse, poi interamente restituite alla vittima. Sono in corso le indagini finalizzate all'identificazione degli autori della truffa. (ANSA).