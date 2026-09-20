(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 20 SET - Le magliette blu con la scritta bianca 'Io sto con Matteo' e quelle bianche con la scritta verde 'Lega Nord fino alla morte'. A Pontida in attesa che inizi il raduno del partito, tra i gazebo che si affacciano sul pratone, fra cui ne spicca uno per la raccolta fondi in sostegno di Mario Roggero, si confrontano le due anime della Lega, quella che sostiene "sempre e fino in fondo" il segretario Matteo Salvini e quelli che chiedono "le sue dimissioni". Al gazebo che vende le magliette in sostegno di Salvini, che molti indossano, alle nove del mattino ne hanno "già prenotate trecento - spiega Cristina di Limbiate - e altri trecento le abbiamo qua pronte da vendere. Oggi questa è la maglietta da avere e dovremmo indossarla tutti perché dobbiamo dare al nostro segretario il senso di fiducia. Per noi la Lega è Matteo". Non la pensa così Livio Ghidelli, militante di lungo corso che chiede le dimissioni del segretario. E infatti indossa la maglietta 'Lega Nord fino alla morte'. "Questa maglietta manda un messaggio che Salvini se ne deve andare - spiega -, perché ha snaturato la Lega, altrimenti la gente non capisce che differenza che c'è nel votare Vannacci e la Meloni. Se arriva Zaia in una notte recuperiamo migliaia di voti". "Non passa lo straniero" è lo slogan che compare sul palco di Pontida quest'anno. Diversi i manifesti che ricordano Umberto Bossi, "Grazie Umberto" e gli slogan contro l'Europa, "Più motori meno Green Deal", con il cartonato della Von der Leyen. Non mancano i cartelli a sostegno del segretario Matteo Salvini come "Non esiste altro leader all'infuori di te" e "Pontida non chiede un nome grida Salvini". (ANSA).