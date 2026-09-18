(ANSA) - BRINDISI, 18 SET - Un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia, in località Santa Lucia a Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima era in compagnia di un amico: i due stavano pescando quando su di loro si è abbattuto il fulmine. L'altra persona non ha riportato ferite. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la polizia. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale sanitario intervenuto. Nel primo pomeriggio la costa di Ostuni è stata raggiunta da una intensa scarica di fulmini, mentre la zona più a sud è stata colpita da un breve temporale. (ANSA).