(ANSA) - TORINO, 31 OTT - A nove anni riceveva immagini di contenuto esplicito sul proprio telefono: per corruzione di minorenne è stato indagato un uomo di 36 anni originario della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, considerato "vicino alla famiglia" del bambino. L'indagine della polizia di Stato della questura di Verbania è scattata dopo la denuncia di un padre separato, che aveva scoperto la chat sul telefono del figlio. Dai primi accertamenti della squadra mobile è risultato che un uomo, vicino alla famiglia, era solito mandare al piccolo immagini di questo tipo tramite Whatsapp. Martedì scorso, su delega dell'autorità giudiziaria, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione a casa del trentaseienne, sequestrando il suo telefono cellulare per estrapolarne il contenuto. L'attività di indagine prosegue, per approfondire la posizione dell'indagato alla luce di altri eventuali riscontri. Il reato per il quale si procede nei suoi confronti, la corruzione di minorenne, prevede la reclusione da uno a cinque anni, per aver mostrato materiale pornografico a una persona di età inferiore ai 14 anni. (ANSA).