(ANSA) - MONDOVI, 14 SET - Una piccola folla è già assiepata di fronte alla cattedrale di San Donato a Mondovì (Cuneo), dove si attende a momenti l'arrivo del feretro di Raffaele Costa, l'ex ministro e ultimo segretario del Pli scomparso venerdì scorso all'età di 90 anni. Tra i presenti Emanuele Filiberto di Savoia, salutato con calore dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, insieme al sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo. Commosso l'abbraccio fra Cirio e Enrico Costa, figlio di Raffaele e attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera, arrivato insieme alla famiglia. (ANSA).