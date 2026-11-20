(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Alcuni manifestanti del corteo studentesco hanno bruciato un carro armato di cartone davanti al consolato degli Stati Uniti, in piazza della Repubblica, a Milano. Il gesto è stato accompagnato da slogan contro la politica americana e il riarmo. "Governo guerrafondaio, le vostre guerre noi non le vogliamo. Se ci armate noi non partiamo", hanno scandito alcuni manifestanti, spiegando di aver scelto il punto più vicino alla sede diplomatica per lanciare il loro messaggio. (ANSA).