(ANSA) - MILANO, 18 OTT - I negozi Levi's e Under Amour di via Orefici, accanto a Cordusio, sempre nella zona di piazza Duomo sono stati saccheggiati durante le tensioni nel centro di Milano, dove i manifestanti continuano a danneggiare vetrine e locali. Hanno sfondato la vetrina di Under Armour e anche quella della Levi's utilizzando il manubrio di un monopattino: alcuni di loro si sono messi a calciare e sfondare e molti altri a guardare e filmare quanto stava accadendo. Poi sono entrati nei negozi portando fuori merce e lanciano grucce per strada. Proprio nella via è avanzato il cordone degli agenti in tenuta antisommossa, che stanno lanciando lacrimogeni per far indietreggiare i manifestanti. Un gruppo si trova ora in piazza Cordusio. Nella zona sono visibili i segni dei danneggiamenti, con cestini dei rifiuti e monopattini rovesciati a terra. Intanto la Galleria Vittorio Emanuele è blindata con mezzi delle forze dell'ordine e agenti in tenute antisommossa all'ingresso su piazza Duomo. Chiusi Camparino e Cracco mentre Savini e Biffi non solo stanno togliendo i tavolini e le sedie ma anche le paratie in vetro e i separé dei dehors. (ANSA).