(ANSA) - MILANO, 20 LUG - È durato oltre due ore a Milano il pranzo organizzato dal presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, a casa sua a Milano, con alcuni dei potenziali candidati sindaci civici per il centrodestra alle elezioni comunali del prossimo anno nel capoluogo lombardo. Al pranzo hanno partecipato l'imprenditore Antonio Civita, l'avvocato Antonino La Lumia, l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, Pietro Tatarella, ex esponente di Forza Italia, e Giovanni Terzi, tutte personalità che hanno manifestato la loro disponibilità a candidarsi. Al tavolo anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, che è stato più volte indicato dalla stesso La Russa come candidato, politico, in grado di strappare Milano al centrosinistra dopo quindici anni. Per Fratelli d'Italia erano presenti Daniela Santanchè e l'eurodeputato Carlo Fidanza, oltre al coordinatore provinciale e senatore Sandro Sisler. (ANSA).