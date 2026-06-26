(ANSA) - MILANO, 26 GIU - A Parigi è stato annullato per il grande caldo, mentre è stata confermata domani a Milano la venticinquesima edizione del Pride, in una giornata di grande afa con temperature che raggiungeranno i 38 gradi nel pomeriggio. Gli organizzatori hanno però deciso di posticipare la partenza del corteo dalle 15.30 alle 17, "per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione", spiegano. Nei giorni scorsi in diversi hanno sollevato il tema del caldo e della possibilità di rivedere le date dell'evento. Gli organizzatori hanno diffuso online un vademecum per permettere una partecipazione sicura, nonostante le alte temperature, e che possa essere inclusiva. Il percorso è lungo circa 3 chilometri, da via Pisani all'Arco della Pace, "puoi partecipare anche solo a una parte della marcia - si legge -. Durante il tragitto considera delle pause al riparo dal sole". Lungo il percorso si trovano fontanelle di acqua pubblica per rifornirsi, e all'Arco della Pace se sono state installate alcune, che sono segnalate in una apposita mappa dove sono indicate anche le zone di ombra dove ripararsi. Inoltre lungo il percorso ci saranno cinque checkpoint attrezzati con il soccorso sanitario, acqua, sali minerali, tappo antirumore, oltre a tre squadre mobili. Inoltre è possibile seguire l'evento finale anche dal prato del Parco Sempione adiacente alla piazza, più fresco, grazie a un ledwall dedicato. (ANSA).