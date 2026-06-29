(ANSA) - MILANO, 29 GIU - A Milano la polizia locale avrà in dotazione il taser in modo permanente, dopo la sperimentazione di sei mesi che si è conclusa a gennaio. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha approvato la modifica dell'ordinamento di Polizia Locale, con L'uso del taser è stato approvato con alcuni emendamenti che sono stati approvati dall'aula, anche dopo che la maggioranza con alcuni consiglieri aveva espresso qualche dubbio sul corretto utilizzo dello strumento. È stato approvato un emendamento della maggioranza che chiede più pattuglie nelle ore serali e notturne, fissando in 25 e in 20 il numero minimo di quelle operative. Un altro emendamento approvato chiede dei presidi fissi nelle zone della movida della città. Mentre uno della maggioranza chiede che dopo l'utilizzo per 12 mesi del taser il comandante della polizia locale relazioni il sindaco sul suo utilizzo, "sarebbe una responsabilità se dovesse morire qualcuno - ha detto il consigliere Pd e presidente della commissione Sicurezza Michele Albiani -, chiediamo di prolungare la sperimentazione per 12 mesi ancora". (ANSA).