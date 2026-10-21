(ANSA) - MILANO, 21 OTT - A Milano la pioggia non ferma il presidio contro la violenza con tanti cittadini che si stanno radunando in piazza Scala, davanti alla sede del Comune, nella manifestazione promossa dalla Cgil a cui hanno aderito, tra gli altri, il Pd, Anpi, Arci e diverse realtà associative. La manifestazione vuole essere una risposta alle devastazioni e ai vandalismi che ci sono state in città lo scorso fine settimana. "Qui c'è la risposta grande di una città che scende in piazza per dire no alla violenza - ha detto il segretario della Cgil di Milano Luca Stanzione -, per dire che ci vogliono politiche di inclusione sociale che questo governo non alimenta perché lascia gli enti locali disarmati con i tagli, anche alla scuola. Qui c'è una Milano democratica che dice con chiarezza che le politiche di inclusione sono una risposta. Noi da sempre diciamo che mancano 350 poliziotti a Milano ma arrivano 500 militari dell'esercito che e una cosa diversa". In piazza anche l'Anpi, con il presidente milanese Primo Minelli che spiega come "bisogna capire le ragioni di quello che è successo, le ragioni di un malessere che esistono. A questi ragazzi va spiegato che le loro azioni stanno svegliando i mostri della destra più autoritaria di questo paese". In piazza oltre alle bandiere della pace, della Cgil, del Pd e del M5S anche cartelli con la scritta, "no alla violenza, sì ad attuare la Costituzione antifascista". Non partecipa invece Azione con il segretario cittadino Francesco Ascioti che polemizza sul fatto che "doveva essere una piazza aperta e civica" senza che ci fossero simboli di partito. (ANSA).