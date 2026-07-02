(ANSA) - MILANO, 02 LUG - A Milano è il giorno dell'ultimo saluto all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno dopo una caduta in moto mentre inseguiva un suv che non si era fermato a un posto di blocco. La chiesa parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa al quartiere Corvetto è gremita di persone per le esequie e per cui il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Gli agenti della polizia locale di Milano, i colleghi di Francesco, sono schierati in gran numero davanti alla chiesa dove è stato affisso uno striscione con una sua foto e la scritta 'non stancarti di inseguire i tuoi sogni perché ci sono sogni che non si stancheranno mai di aspettarti'. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla, con un corteo funebre, con un picchetto d'onore composto da 13 agenti, che è passato prima per un omaggio davanti al comando della polizia locale di via Oglio dove lavorava, poi è passato davanti alla casa della famiglia, con la mamma Rosy, il padre Pino, la sorella Barbara e la compagna Federica che hanno raggiunto la chiesa. Il feretro dell'agente è portato da sei colleghi della polizia locale mentre un settimo porta il suo casco. In chiesa per le esequie ci sono il sindaco Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, Isabella Rauti sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale di Milano, Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri, il questore Bruno Megale, Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, Andrea Fiducia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano. (ANSA).