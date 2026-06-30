(ANSA) - SAN DONATO MILANESE, 30 GIU - E' stata aperta alle 14, alla Domus Funeraria di San Donato Milanese, la camera ardente per Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano morto durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio il 22 giugno. Sono arrivati i familiari, tra cui la sorella, la fidanzata e numerosi colleghi del Corpo. In rappresentanza del Comune era presente la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. "Oggi sono qui per portare il nostro saluto, la nostra solidarietà e il nostro abbraccio alla famiglia. Ho portato le condoglianze di tutta la città e dell'amministrazione, perché era doveroso essere qui e stare vicino ai suoi cari", ha detto ai cronisti. Presente anche il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. I funerali saranno celebrati giovedì nella chiesa della Madonna della Medaglia, in zona viale Lucania. Per quella giornata il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 19, domani dalle 8 alle 19 e giovedì dalle 8 alle 10. (ANSA).