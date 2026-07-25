(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Sui social dell'organizzatrice era stata annunciata come una "manifestazione nazionale" in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. Ma a Milano al corteo si è presentata solo lei, Stefania Caiafa, fondatrice di un'associazione in difesa degli animali, 'Avanguardia animalista'. La donna si è ritrovata da sola in corso Venezia e con un megafono e un cartello improvvisato scritto a penna, 'Libertà per Mario Roggero', ha iniziato a scandire frasi in difesa del gioielliere piemontese. Al corteo le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 persone e per questo in corso Venezia c'erano alcuni agenti della Polizia e della Polizia locale, oltre che la Digos. Il corteo che è saltato è quindi diventato un presidio composto da una persona sola, Stefania Caiafa, che è anche stata contestata da un passante che le ha detto, "ma non ti vergogni? Guarda quanto costi allo Stato, con le forze dell'ordine che sono qui per te e non presidiano la città". "Sono qua come cittadina, io ci metto la faccia perché non bisogna avere paura dei delinquenti - ha scandito la donna -. La gente ha paura ad andare a lavorare, così non si vive più tranquilli e c'è chi si deve difendere come ha fatto il signor Roggero. Lui in quel momento era stanco mentalmente , la sua è stata una difesa mentale per le rapine che ha subito. Per lui ci vuole o la grazia o la riduzione della pena". La donna ha poi accusato la destra che "non ha il coraggio di scendere in piazza per Roggero". (ANSA).