(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - "Al fine di non andare a compromettere un evento che ha una grande risonanza nel territorio", la sagra della castagna 'varola' di Melfi (Potenza) - in programma oggi e domani - "come trasportatori ed agricoltori abbiamo deciso di sospendere il presidio sulla strada statale 655 San Nicola di Melfi per il fine settimana e valutarne l'eventuale ripresa lunedì". E' il messaggio pubblicato sui social del Comune di Melfi, nel quale anche è specificato che la decisone è stata presa "in considerazione dell'impegno dei sindaci, specie di Melfi e Rionero in Vulture: speriamo che - hanno scritto gli autotrasportatori e gli agricoltori - apprezziate il nostro gesto che ci sembra di responsabilità e buon senso". Disagi, invece, si registrano ancora sulla strada statale 106 Jonica, nel Metapontino, in provincia di Matera, al confine con Calabria e Puglia, dove c'è un presidio degli autostrasportatori. In mattinata è prevista anche una manifestazione di produttori di grano duro tra Montescaglioso e Matera, mentre dopo le difficoltà dei giorni scorsi, in diversi comuni lucani, oggi è possibile fare regolarmente rifornimento di carburanti. (ANSA).