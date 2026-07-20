(ANSA) - LIPARI, 20 LUG - A Lipari è crisi idrica. La più grande delle Eolie col boom di turisti non ha acqua perché il dissalatore che in genere dovrebbe produrre 4500 metri cubi d'acqua al giorno non riesce a produrne più di 2000-2500. I problemi tecnici che causano la crisi vanno avanti da tre mesi. Sull'isola arrivano navi cisterna ma non bastano a far raggiungere il fabbisogno. Le altre isole vengono rifornite da navi cisterna ad eccezione di Vulcano che ha un proprio dissalatore. Nella più grande delle Eolie sulla porta di un bar del centro è comparso il cartello "Siamo chiusi per mancanza di acqua". L'esercente è stato costretto ad abbassare la saracinesca. La crisi idrica oltre i privati sta mettendo in ginocchio le imprese e le attività di ricezione alberghiera. Senza acqua diventa impossibile garantire i servizi minimi e proseguire regolarmente l'attività. (ANSA).