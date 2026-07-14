(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Sarà la Provincia di Imperia ad ospitare, i prossimi 19 e 20 ottobre, i lavori della 39ma Assemblea Nazionale delle Province italiane, l'appuntamento annuale che raccoglie i Presidenti delle Province, i Sindaci e i consiglieri Provinciali da tutta Italia, in due giornate dense di dibattito e confronto con i rappresentanti di Governo e Parlamento, alla presenza delle alte cariche dello Stato. "E' tempo di rilanciare le Province - afferma il presidente dell'Upi Enzo Lattuca - sia nella dimensione politica che in quella amministrativa, con un chiaro profilo di istituzioni di programmazione strategica e di pianificazione dello sviluppo dei territori. Per questo dall'Assemblea partirà una campagna di confronto sulla Piattaforma programmatica Upi per la prossima legislatura, attraverso la quale vogliamo proporre alle forze politiche, alle rappresentanze delle istituzioni, alle forze economiche e sociali, una serie di riforme essenziali e urgenti per restituire forza e ruolo alle Province". "Sono molto lieto che la scelta della sede dell'Assemblea Nazionale Upi sia ricaduta su Imperia - dice Claudio Scajola, sindaco e presidente della Provincia di Imperia e vicepresidente Upi. "È una Provincia che ha vissuto storicamente, più di altre, il peso della lontananza dalle Istituzioni centrali. Un po' per la sua posizione ai confini d'Italia, ma soprattutto per il gran numero di piccoli e piccolissimi comuni che la compongono, specialmente dell'entroterra, che hanno sempre visto nell'Ente Provincia l'unico e solo riferimento istituzionale. Qui, più che altrove, si coglie la necessità di una riforma che ridia forza alle Province e da qui mi auguro possano arrivare impegni concreti a favore delle Province e delle comunità che rappresentano". L'Assemblea, che vedrà la presenza delle alte cariche dello Stato e la partecipazione di Ministri ed esponenti delle istituzioni nazionali ed europee, si svolgerà nel Teatro Cavour di Imperia. (ANSA).