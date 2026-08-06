(ANSA) - TRIESTE, 06 AGO - Con 40 gradi registrati oggi a Gorizia si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia osservata da una stazione meteo dell' Agenzia regionale per l'ambiente. Record assoluto anche a Cividale (Udine) dove il termometro ha segnato i 39 gradi. Lo ha accertato la Tgr Rai del Fvg precisando che a Udine sono stati registrati 38 gradi e a Pordenone 37: seppure si tratti di temperature molto alte, non sono record assoluti. Il gran caldo sta causando anche emergenza idrica in alcune zone della regione, in particolare in otto comuni della montagna friulana tra i quali Arta Terme dove sorge un importante stabilimento termale particolarmente frequentato nel periodo estivo, ovviamente. E' qui che il fabbisogno idrico, non essendo sufficiente l'erogazione normale, viene coperto anche con autobotti. In qualche abitazione di montagna l'erogazione è stata interrotta per poche ore; mentre alcuni comuni hanno emesso ordinanze per limitare l'utilizzo di acqua a usi indispensabili evitando, ad esempio, di irrigare orti e aiuole e riempire piscine. Viene monitorata la situazione in venti municipi dove insistono circa 13 mila utenze. Difficoltà si stanno verificando anche nel settore agricolo in alcune zone della regione. (ANSA).