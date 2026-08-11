(ANSA) - ROMA, 11 AGO - A giugno 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni (+1,6%) rispetto alle importazioni (+1,2%). Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume; l'import registra una crescita tendenziale del 13,2% in valore, mentre in volume, le importazioni aumentano del 2,8%. "A giugno la dinamica positiva dell'export è in parte influenzata da vendite a elevato impatto della cantieristica navale", spiega l'Istat: "al netto di queste, si stima un aumento congiunturale più contenuto (+0,5%) e una crescita tendenziale relativamente meno sostenuta (+8,7%)". (ANSA).