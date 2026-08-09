(ANSA) - VENEZIA, 09 AGO - Una barca è andata a fuoco poco prima delle 16 sul Lago del Duro, nella Laguna veneta, e due delle persone che erano a bordo sono rimaste ferite, con ustioni. I due sono stati messi in salvo dai Vigili del fuoco e dai sanitari del Suem 118, arrivati in motoscafo dal comando lagunare. La colonna di fumo scuro levatasi dal natante, di proprietà privata, era visibile a distanza verso Fusina, nel comune di Venezia, e aveva inizialmente destato preoccupazione a Marghera. Le fiamme sono state spente e le cause dell'incendio restano da accertare. Gli occupanti, in tutto quattro, sono stati in prima battuta soccorsi da un'altra imbarcazione di passaggio e portati in sicurezza. In seguito sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e un'autopompa lagunare dei Vigili del fuoco, che ha raggiunto il canale Cunetta a Fusina. Il personale ha provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'imbarcazione e dell'area interessata. (ANSA).