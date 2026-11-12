(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Evacuare una scuola dopo una mail con un allarme bomba "è una cosa che deriva anche dalla sensibilità dei singoli, perché se qualcuno non si sente sicuro nonostante le rassicurazioni non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere, deriva anche dalle reazioni che ha ciascuno di noi, è chiaro che le forze dell'ordine sono in grado di rassicurare con un'assoluta certezza": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. È giusto che siano i presidi a dover disporre le evacuazioni? "Credo di sì. Ripeto, credo sia una questione anche molto territoriale, le reazioni sono diverse e poi comunque bisogna fare riferimento alle forze dell'ordine che sono quelle che riescono a garantire la veridicità dei fatti". (ANSA).