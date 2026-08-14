(ANSA) - COMO, 14 AGO - Sono circa 50 i residenti evacuati questa notte dai quartieri interessati dal vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goi, a Como. Le famiglie sfollate sono state affidate all'assistenza del Comitato di Como della Croce rossa e della Protezione civile. Al momento sono impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento un totale di 130 vigili del fuoco provenienti da diversi comandi provinciali della Regione, coadiuvati da decine di volontari della Protezione civile, dagli elicotteri anti incendio e da due velivoli Canadair. (ANSA).