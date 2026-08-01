(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - Il 31 luglio del 2012 spariva Maria Vassallo, di 74 anni, residente a Trieste, mentre era in vacanza come quasi ogni estate a Lussino, in Croazia. Da allora della donna non si avute più notizie. A ricordare la storia è la trasmissione tv "Chi l'ha visto?", che ha ripercorso la vicenda lanciando un nuovo appello, rivolto a chi magari, nonostante il tempo trascorso, possa averla vista. Come riporta il sito del programma, la mattina del 31 luglio 2012 Maria Vassallo aveva fatto colazione nella pensione vicina alla casa del nipote, dove alloggiava da sola, prima di recarsi in un negozio a poca distanza e poi sulla terrazza di un hotel, sempre nelle vicinanze. Nella sua camera erano stati trovati il telefono cellulare e il passaporto. Nessuno dei suoi amici del posto l'aveva più vista o sentita. "Chi l'ha visto?" ricorda anche le caratteristiche della donna, alta un metro e 66, con una corporatura esile, occhi marroni e capelli castani. (ANSA).