(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Con l'album Orbit Orbit, Caparezza vince la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico. Gli altri vincitori sono: Carmen Consoli per Migliore album in dialetto con Amuri Luci, Piji per Migliore album opera prima con Sta registrando audio…, Avincola per Migliore album di interprete con Avincola canta Carella, Emma Nolde come Migliore canzone singola con Quello che deve essere sarà, Filippo Graziani come Migliore album a progetto con 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo). 245 i votanti che hanno partecipato alla fase del ballottaggio. Il riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a "I migliori dischi dell'anno" di canzone d'autore pubblicati nel corso dell'anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dall'1 giugno 2025 al 31 maggio 2026). Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall'Associazione. La consegna dei premi si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). Anche in questa edizione saranno premiati uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. Sempre il Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco all'Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d'espressione. (ANSA).