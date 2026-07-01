(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Uno stormo di gabbiani ha 'attaccato' un drone che è stato completamente distrutto. E' successo a Camogli, vicino alla chiesa sul mare. Un fotografo stava scattando con il drone alcune zone caratteristiche della costa quando a sorpresa il suo apparecchio è stato attaccato da una decina di grossi gabbiani preoccupati del passaggio di un volatile non identificato in una zona di nidificazione. In pochi attimi i gabbiani sono riusciti a colpirlo più volte fino a farlo precipitare, a pezzi, in mare. (ANSA).