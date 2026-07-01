(ANSA) - BRA, 01 LUG - Si è tenuto nella sala consiliare del municipio di Bra (Cuneo) il Consiglio comunale aperto dedicato alla memoria di Carlo Petrini, celebre concittadino e fondatore di Slow Food scomparso di recente. Tra i presenti la sorella Chiara che ha espresso profonda gratitudine per le attestazioni di affetto e ricordato il "legame indissolubile" del fratello con Bra, luogo in cui mosse i primi passi nella politica e nel volontariato. Molteplici i messaggi istituzionali fra cui quello del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Il sindaco Gianni Fogliato ha espresso la gratitudine "per avere mostrato che da Bra si può contribuire a cambiare il mondo". A nome della maggioranza consiliare, la consigliera ed ex sindaca Bruna Sibille ha rievocato l'ingresso di Petrini in Consiglio comunale nel 1975, che "portò una ventata di fermento politico e civile nell'amministrazione dell'epoca". Sibille ha ricordato le prime tappe sul territorio e il coraggio visionario che ha condotto alla nascita di Slow Food, delle edizioni di Cheese e del capolavoro della trasformazione urbanistica e culturale di Pollenzo. I gruppi della minoranza di centrodestra hanno anticipato la proposta di intitolare a Petrini "uno spazio pubblico rilevante della città". In chiusura, hanno preso la parola i rappresentanti delle due storiche realtà fondate da Petrini, la presidente nazionale Barbara Nappini per Slow Food Italia e l'ex vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche, Silvio Barbero. (ANSA).