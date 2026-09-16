(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Attività pomeridiane, che spaziano dallo sport alla cultura per oltre 5 mila studenti delle medie, e che si svolgeranno nel pomeriggio dopo le lezioni, in 49 istituti comprensivi della Città metropolitana di Bologna. Dopo l'apertura delle scuole primarie in anticipo dal 31 agosto, con la proposta di attività extra scolastiche per i bambini, arriva anche l'estensione del progetto 'Scuole aperte', realizzato dalla Città metropolitana insieme alla Regione Emilia-Romagna, per un investimento di un milione di euro. L'iniziativa, spiega il sindaco di Bologna Matteo Lepore, "si aggiunge a quella già partita l'anno scorso sul Comune capoluogo per 22 istituti comprensivi: ora si passa a tutti i Comuni dell'area metropolitana bolognese". In particolare, i Comuni coinvolti sono 54 e le attività sono organizzate da oltre 50 realtà del terzo settore. "L'obiettivo durante tutto l'anno è tenere aperte le scuole perché i ragazzi possano rimanerci il pomeriggio, anche con un sostegno alla disabilità", afferma Lepore, sottolineando "il risultato importante per le famiglie, dopo l'anticipo del calendario scolastico". Durante la presentazione del progetto, in Città metropolitana, è intervenuta anche l'assessora regionale alla scuola Isabella Conti: "Proviamo a dare risposte ai bisogni crescenti degli adolescenti e delle loro famiglie. Nelle nostre neuropsichiatrie infantili da Piacenza a Rimini vediamo un incremento esponenziale di richieste di aiuto e di fragilità: le istituzioni - conclude - devono stare accanto alle famiglie come ascensori sociali". (ANSA).