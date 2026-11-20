(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il 9 dicembre è la data ultima per presentare la candidatura online (http://tirocinicrui.app). I 22 tirocini offerti dal bando sono così suddivisi: 10 presso il Palazzo del Quirinale (da svolgersi in presenza fra febbraio e aprile 2027), 12 presso la Tenuta di Castelporziano (da svolgersi in presenza in uno dei due cicli: febbraio-aprile 2027; maggio-giugno 2027). Possono candidarsi gli studenti delle 49 università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell'avviso di selezione. I candidati dovranno aver conseguito almeno 120 CFU, nel caso delle lauree triennali e a ciclo unico, o almeno 18 CFU, per le lauree magistrali. Dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario di 500 euro per gli studenti iscritti nelle università della Città metropolitana di Roma, e di 700 euro per tutti gli altri. I tirocini hanno una durata complessiva di 150 ore. Durante le attività gli studenti approfondiranno le conoscenze scientifiche alternando studio e ricerca, sviluppando inoltre competenze di comunicazione e divulgazione scientifica rivolte a un pubblico non specialistico. L'iniziativa rientra nell'ambito del Programma fra Fondazione CRUI e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Per scaricare l'avviso di selezione: https://www.tirocinicrui.it/avviso-selezione-tirocini-curricular i-presso-palazzo-del-quirinale-la-riserva-naturale-statale-tenut a-presidenziale-castelporziano/ (ANSA).