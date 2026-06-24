(ANSA) - SAN STINO DI LIVENZA, 24 GIU - Chiara Guerra, la professoressa di San Stino di Livenza (Venezia), di 53 anni, è stata uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, con ben 42 coltellate. E' l'esito dell'autopsia, terminata poco fa e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Portogruaro (Venezia). Alla presenza dei carabinieri l'esame è stato effettuato dal medico legale incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, Antonello Cirnelli, e dal consulente indicato dai legali del minorenne, Alberto Furlanetto. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riserbo. L'unico elemento che l'ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale, inferta dietro la nuca. Una sorta di "colpo di grazia" talmente potente da trapassare le vertebre. (ANSA).