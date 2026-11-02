(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 02 NOV - Un diciassettenne è stato ferito con una pistola ad aria compressa nel corso di una rapina: è caccia agli autori a Torre del Greco (Napoli). I fatti si sarebbero verificati a ridosso della scorsa mezzanotte nella zona di via Duca Lecco De Guevara, arteria posta a ridosso della più conosciuta via Marconi. È qui che i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina. Da una prima, sommaria ricostruzione - ancora da verificare - pare che il 17enne sia stato avvicinato da un'auto con a bordo alcuni giovani che volevano rapinarlo. Uno di questi avrebbe prima sparato un colpo con una pistola ad aria compressa ferendo la vittima al labbro e poi lo avrebbe colpito alla nuca con il calcio della pistola. I criminali sarebbero quindi fuggiti con un paio di occhiali del ragazzo. Il 17enne è stato trasferito nell'ospedale Maresca, dove è stato sottoposto alle cure del caso prima di essere dimesso con una prognosi di 15 giorni. I militari dell'Arma sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).