(ANSA) - VERONA, 09 SET - Condanne per 32 anni complessivi di carcere sono state emesse oggi dal Giudice del Tribunale di Verona, Paola Vacca, per processo per la morte di Nora Jlassi, la 15enne italo-tunisina, trovata priva di vita il 27 gennaio 2025, in un appartamento disabitato dell'Ater a San Bonifacio (Verona). Una pena di 16 anni è stata inflitta a Denis Signorato, 31 anni, accusato di morte in conseguenza di altro reato, per aver dato valium e metadone alla ragazzina, già minata da una polmonite, oltre che dall'assunzione di sostanze stupefacenti. 14 anni di carcere per Ahmed Gourich, cittadino marocchino 35enne, accusato di omicidio colposo. Maia Francesca Oliverio, 23 anni, è stata condannata a due anni di reclusione per favoreggiamento. Tutti i tre imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato. Per i due uomini è stata decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gourich e Signorato sono invece stati assolti da altri due capi d'imputazione per non aver commesso il fatto. Il Giudice si è riservato 60 giorni per l'estensione della motivazione. (ANSA).