(ANSA) - SAVONA, 21 LUG - Ci sono altri due indagati per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni di Sarno, folgorato al luna park di Spotorno (Savona) dove era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo. La procura ha notificato l'avviso di garanzia a un tecnico che ha eseguito il collaudo e un ingegnere che ha fatto la verifica annuale. Colletti è morto giovedì notte mentre provava il 'calciometro' attrazione che misura la forza del calcio dato a una palla. A non avere funzionato, secondo le ipotesi degli investigatori, il salvavita. Subito dopo la tragedia era stato indagato il proprietario del baraccone (difeso dall'avvocato Wilmer Perga). Venerdì verrà dato l'incarico all'ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino: la sua consulenza dovrà chiarire cosa non abbia funzionato nell'impianto elettrico e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. (ANSA).