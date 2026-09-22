(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sono 5.023 su 40.059 quindi il 12,5% ovvero circa 1 su 8 le sezioni dell'infanzia che superano il 30% di bambini stranieri. E sono 420 le scuole dell'infanzia dove la percentuale di bambini stranieri supera il 50% e nelle quali i bambini italiani sono in minoranza. In queste 420 scuole ci sono 1.406 sezioni con oltre il 50% di bambini stranieri. Nei prossimi anni il trend demografico con un mix crescente di studenti stranieri si proietterà sui gradi successivi del sistema scolastico. I dati arrivano da uno studio della rivista specializzata Tuttoscuola che riguarda la scuola dell'infanzia (bambini tra i 4 e i 6 anni), che rappresenta l'"avamposto" della scuola italiana: nei prossimi anni il quadro si proietterà sui gradi successivi del sistema scolastico. E l'incidenza degli alunni stranieri nella scuola dell'infanzia è destinata ad aumentare, in base al trend demografico: negli ultimi 6 anni il numero di alunni italiani è crollato del 14%, mentre quello degli alunni stranieri è aumentato, seppur di poco (+1%). Sono complessivamente 13.027 le scuole statali dell'infanzia sul territorio, che ospitano 768.256 bambini, di cui 105.327 stranieri (pari al 13,7%). Sono suddivisi in 40.059 sezioni. Le classi con oltre il 30% di bambini stranieri - in base all'elaborazione esclusiva svolta da Tuttoscuola - sono 5.023 (il 12,5%), inserite in 1.523 scuole. Sono 45.506 i bambini stranieri presenti in queste 1.523 scuole su un totale di 105.327. Tali scuole con una percentuale di alunni stranieri superiore al 30% ospitano dunque il 43% di tutti gli alunni stranieri della scuola dell'infanzia. (ANSA).