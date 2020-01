Dal 22 al 25 gennaio, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia

Consulenze gratuite, workshop, oltre 450 aziende del settore edilizio con i prodotti e sistemi costruttivi più innovativi del mercato, ma anche tour a edifici certificati per chi cerca ispirazioni per costruire o riqualificare la propria abitazione nel rispetto dell’ambiente. Tutto questo a Klimahouse, la fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia che propone anche un articolato programma di appuntamenti espressamente rivolti ai privati che cercano soluzioni concrete per costruire o ristrutturare nel segno della sostenibilità.

Una direzione, quella di Klimahouse, che punta ad avvicinare alla materia dell’abitare non solo i tecnici, ma tutti i cittadini.



KLIMAHOUSE PER LE VIE DEL CENTRO CITTÀ BOLZANO

Quest’anno la fiera si allargherà a tutto il capoluogo altoatesino con l’iniziativa “Klimahouse x Bolzano”, coinvolgendo partner, privati e istituzionali, come il Comune di Bolzano, la Libera Università di Bolzano, le Associazioni di categoria hds, hgv, Confesercenti, BZHEARTBEAT, nonché l’Azienda di Soggiorno. Ad essere coinvolti 14 ristoranti, alberghi e bar e 7 negozi del centro città che, dal 22 al 25 gennaio, proporranno menù a km0, o di filiera corta, e non useranno posate, bottiglie o sacchetti in plastica.

CONSULENZE GRATUITE

Tutti i giorni, presso lo stand dell’Agenzia CasaClima, consulenti specializzati saranno a disposizione per rispondere ancora una volta – gratuitamente - a tutte le domande sull'efficienza energetica degli edifici e sulle ristrutturazioni.

Inoltre sono in calendario alcuni appuntamenti pomeridiani di consulenza “straordinaria”: giovedì 23 sarà dedicato ad ARCA - che ha stretto una collaborazione tecnica con CasaClima, avviando un lavoro di certificazione congiunta per edifici in legno – e ai programmi UE, con la presenza di esperti della Commissione europea che saranno presenti anche nel pomeriggio di venerdì 24, assieme all’Ufficio Risparmio energetico della Provincia di Bolzano che, a sua volta, sarà a disposizione anche durante tutta la giornata di sabato 25.

UN’ISOLA PER CONFRONTARSI

La sostenibilità e il ridotto impatto ambientale che garantiscono le nuove forme di progettazione oltrepassano gli spazi della fiera e rendono partecipi del confronto, non solo comunicatori e professionisti del settore, ma anche insegnanti, studenti e persone interessate al tema dell’attuale cambiamento climatico. Un problema cui sarà dedicato lo spazio di “Isola Ursa”, progetto realizzato in collaborazione con Klimahouse e promosso dall’azienda leader nel campo dell’isolamento termico e acustico URSA Italia.