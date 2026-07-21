TRENTO. Si è spento Mario Pacher, storico corrispondente dell’Adige dalla Valsugana, per oltre sessant'anni volto e voce del territorio. Aveva 89 anni. Con la sua inseparabile macchina fotografica e una straordinaria passione per il giornalismo ha raccontato la cronaca, la politica, la vita sociale e gli eventi della valle, diventando una figura conosciuta e stimata da generazioni di lettori.

Nato nel 1937 a Novaledo, Mario Pacher ha legato la sua vita al servizio della comunità sotto molteplici aspetti. Dopo gli studi commerciali iniziò la carriera come impiegato comunale, per poi diventare il referente della Cassa Rurale di Levico Terme a Novaledo, dove rimase fino al pensionamento. Dietro quello sportello fu molto più di un bancario: per tanti cittadini rappresentò un consigliere, un punto di riferimento e una persona sempre pronta ad ascoltare.

Accanto al lavoro coltivò una profonda passione per la musica sacra. Diplomato in direzione di coro e composizione, guidò per decenni il coro parrocchiale del paese.

L'impegno civico lo portò anche in amministrazione comunale. Nel 1980 venne eletto vicesindaco di Novaledo, affiancando il sindaco Carlo Dalapiccola in una stagione importante per la crescita del paese, contribuendo allo sviluppo della comunità grazie alla sua conoscenza del territorio e delle istituzioni.

Ma è nel giornalismo che Mario Pacher ha lasciato un segno indelebile. Segnalato nel 1959 dal parroco don Italo Dalapè alla redazione dell’Adige, divenne il corrispondente di riferimento per la Valsugana. La sua attività si estese anche alla radio e alla televisione: fu corrispondente per Rai 3 Regione, collaborò con Radio Dolomiti e partecipò ai programmi di Teleround e TVA, distinguendosi per ironia, capacità narrativa e profonda conoscenza del territorio. Solo le conseguenze del Covid lo costrinsero, con grande rammarico, a interrompere un'attività che aveva accompagnato gran parte della sua vita.

Nel corso della sua lunga carriera ebbe modo di incontrare e raccontare protagonisti della politica, dello sport e dello spettacolo.

Il Comune di Novaledo, guidato dal sindaco Diego Margon, aveva voluto rendergli omaggio ripercorrendo la sua straordinaria storia umana e professionale, alla presenza del figlio Roberto Pacher, presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, e del nipote Emanuele Pacher, vicesindaco del paese.

Con la scomparsa di Mario Pacher il giornalismo trentino perde uno dei suoi cronisti più autentici. Per oltre mezzo secolo ha raccontato la vita della Valsugana con discrezione, competenza e amore per il territorio, lasciando un patrimonio di memoria che continuerà a vivere nelle migliaia di articoli, fotografie e testimonianze affidate alle pagine dei giornali e al ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.