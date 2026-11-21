TRENTO. Ottant'anni di storia, impegno sociale e presenza sul territorio celebrati con una nuova casa nel cuore della città. Le Acli Trentine festeggiano il loro 80° anniversario inaugurando la nuova sede provinciale di via San Giovanni Bosco 26, con una giornata di appuntamenti aperti alla comunità, tra memoria del passato, progetti per il futuro e occasioni di incontro.

Le celebrazioni di oggi, sabato 21 novembre 2026, sono iniziate con la Messa presieduta dall'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, nella chiesa del Seminario Maggiore. La mattinata è poi proseguita nella nuova sede con la proiezione del video «Acli Trentine: da 80 anni il luogo delle possibilità», dedicato alla storia del movimento e al suo impegno nella società trentina.

All'inaugurazione sono intervenuti il presidente provinciale delle Acli Trentine, Walter Nicoletti, il presidente nazionale Emiliano Manfredonia e le autorità. Uno dei momenti più significativi è stato quello della consegna della capsula del tempo «Acli 2046», affidata dai giovani del movimento alle generazioni future, con uno sguardo rivolto ai prossimi vent'anni.

La cerimonia è proseguita con la benedizione dei locali e il taglio del nastro, seguiti dalla visita agli uffici della nuova sede. A conclusione della mattinata, un brindisi curato da Enaip Trentino ha offerto ai partecipanti un'ulteriore occasione di incontro.

Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.45, la nuova sede apre le porte alla cittadinanza con una festa pensata per tutte le età. In programma momenti conviviali, animazione per i bambini, truccabimbi, laboratori per realizzare braccialetti e distribuzione di popcorn. Non mancano spazi dedicati al gioco e alla socialità, con ping pong e calcetto.

Tre le attività organizzate su prenotazione. Dalle 14 alle 15 è prevista «A passo lento, nel verde», una camminata urbana accompagnata da Stefano Delugan. Dalle 15 alle 16 spazio a «Energia in movimento», incontro con la Liltdedicato al benessere e alla prevenzione.

Dalle 16.15 alle 17.45 è invece in programma «Giro del mondo in 80 minuti», iniziativa proposta da Acli Viaggi con Emanuela Macrì, per scoprire città e luoghi attraverso racconti letterari, arte, storia e curiosità. I posti per la camminata delle 14 e per l'ultimo appuntamento risultano esauriti.

Negli ambienti di via San Giovanni Bosco trova spazio anche una mostra dedicata alle copertine dello storico periodico delle Acli, che a partire dal numero di dicembre assumerà il nome di «Comunità». Un infopoint permette inoltre ai visitatori di conoscere i servizi e le attività promosse quotidianamente dal movimento.

L'80° anniversario diventa così non soltanto l'occasione per ripercorrere otto decenni di attività delle Acli Trentine, ma anche per presentare alla città i nuovi spazi destinati ad accogliere cittadini, volontari e operatori. Una giornata che unisce il ricordo della storia del movimento alla volontà di continuare a costruire relazioni e opportunità per la comunità.