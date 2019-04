"Wonder Park", Francesco Facchinetti addetto alla sicurezza in versione porcospino

La fantasia e la capacità di meravigliarsi sono doti innate in ogni bambino, ma vanno coltivate per non svanire nel tempo e con l'età. Il nuovo film d'animazione della Paramount Animation e Nickelodeon, che sarà in sala dall'11 aprile, ha nella meraviglia il fulcro centrale. Diretto da David Feiss, il cartoon racconta la storia di June, una bambina di 10 anni, dagli occhi verdi e i capelli corti, ricca di immaginazione. Le sue giornate le trascorre insieme alla mamma, cercando di costruire con la fantasia il parco divertimenti dei suoi sogni. Ma quando la mamma si ammala gravemente, sopraffatta dalla paura e dal dolore, June perde ogni interesse. E, soprattutto, perde la capacità di meravigliarsi. Il grigiore che la circonda torna però a riempirsi di colori quando nel bosco vicino casa la bambina scopre un parco giochi abbandonato, ma ancora abitato dagli animali che un tempo lo tenevano in vita. June avrà così il compito di aiutare i piccoli animali a rimettere in funzione il parco, ritrovando tutti insieme fiducia nel futuro. Tra le voci italiane dei personaggi ci sono Gigi e Ross, in versione fratelli castori manutentori del parco, e Francesco Facchinetti che doppia il porcospino Steve, addetto alla sicurezza. (a cura di Marisa Labanca)