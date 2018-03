Turchia, sembra una finale ma è un allenamento: migliaia di tifosi incitano il Galatasaray

I tifosi del Galatasaray, squadra della prima divisione calcistica turca, si sono presentati in massa all'allenamento della propria squadra. Il club di Istanbul ha infatti deciso di far svolgere a porte aperte l'ultima sessione di preparazione in vista del derby contro i rivali cittadini del Fenerbahce. Oltre 27mila sostenitori della squadra giallorossa hanno affollato le tribune della Turk Telekom Arena di Istanbul per incitare i giocatori in vista della partita più sentita di tutta la stagione. A 9 giornate dal termine del campionato il Galatasaray è primo in classifica, con 3 punti di vantaggio su Besiktas e Basaksehir e 6 punti sul FenerbahceTwitter / Galatasaray