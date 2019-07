Stella McCartney omaggia i Beatles e disegna una collezione ispirata a "Yellow Submarine"

La designer londinese, seconda figlia di Paul McCartney (nata dal suo primo matrimonio con Linda Eastman), dedica una collezione e una campagna ai Beatles ma, assicura, i legami familiari non c'entrano nulla. Stella McCartney si è lasciata ispirare dalla "forza emotiva travolgente" dei testi della band e in particolare dal film "Yello Submarine": "Abbiamo scomposto la musica, i testi, la psichedelia e l'ironia, e li abbiamo trasformati in qualcosa di diverso". Le scene e i motivi del film, che nel 2018 ha compiuto 50 anni, rivivono sui capi della collezione "All together now" attraverso ritratti pop-art e disegni grafici, trasmettendo alle nuove generazioni i valori di pace, amore e solidarietà cantati dai Beatles. Il video della campagna vede la partecipazione di artisti emergenti come Oscar Jerome, Keyah/Blu, Joy Crookes e Femi Koleoso(a cura di Marisa Labanca)