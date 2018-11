Uscito in sala lo scorso aprile, 'Avengers: Infinity War' è (per ora) l'ultimo capitolo della saga degli Avengers, i "Vendicatori" ideati da Stan Lee, una delle menti più brillanti dietro il nome Marvel. Suoi i personaggi protagonisti, da Tony Stark/Iron Man a Peter Parker/Spider-Man, Steve Rogers (Captain America), Thor e Thanos, il distruttore di universi. Il film termina con un finale aperto, che rimanda alla seconda parte, ancora senza titolo, in uscita nel 2019